الكشف عن السبب الحقيقي وراء مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

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متابعات- أمينة عبد العال

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وسائل الإعلام

وزارة النقل

اوراسكوم

أعلن مصدر أمني عن السبب الحقيقي وراء مصرع خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم ونادي الجونة السابق في حادث سيارة، وذلك بعد مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور في مكان الحادث.

وأرجع المصدر الأمني في تصريحات صحفية لـ" اليوم السابع"، أن السبب هو السرعة الزائدة والتي حالت دون التحكم في عجلة القيادة مما أدي إلي ارتطام السيارة في مثلث خرساني بالمخرج المؤدي إلي طريق الرماية، ونتج عنها وفاته.

ونفي المصدر الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن اصطدام سيارته بسيارة أخري ،لافتا إلي أنه يتم التعامل مع تجاوزات سيارات النقل بصورة فورية حسب القانون.

ولفت إلي أنه سيتم تشديد العقوبات علي مخالفات السرعة الزائدة في إطار قانون المرور الجديد فور تطبيقه ـ ومؤكدا أن وزارة النقل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من صلاحية الطريق.


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