» إنبي يستضيف المقاولون بإستاد بتروسبروت

03 فبراير 2020 - 09:21 ص

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره إنبى فى الخامسة عصر اليوم على ستاد بتروسبروت بالتجمع الخامس فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

حلمى طولان مدرب العملاق البترولى، يسعى لخطف نقاط المباراة مبكرا خاصة فى ظل منافسة الخصم على المربع الذهبي بقوة منذ انطلاق المسابقة.

فى المقابل طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستمرار الانتصارات فى ظل الصراع المحتدم مع الزمالك والاتحاد على المركز الثانى.

ويحتل انبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 32.