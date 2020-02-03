"كورنا" اليوم.. وفيات جديدة وطوارئ و ترحيل

03 فبراير 2020 - 09:36 ص

بالرغم من أن هناك العديد من طرق الوقاية التي تتخذها الصين إلي جانب توفير الأدوية الممكنة لمكافحة المرض ، إلا أن نسبة الوفيات وصلت إلي 56 شخص أمس لتصل الحالات إلي 362 حالة حتى الآن، وذلك في مقاطعة"هوبي" بؤرة الوباء في وسط الصين.

وما زالت حالات الإصابة في ازدياد حيث سجلت 2103 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس في الصين إلي 17.237 مصاب، وفي جميع أنحاء العالم وصلت الإصابات إلي 17.370 شفي منها 486.

مصر

أعلنت وزارة الصحة أنه بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فأنه تم إجراء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال 345 المصريين العائدين من مدينة" ووهان " اليوم علي طائرة من طراز إير باص A330/200 التابعة لشركة سياف التابعة لوزارة الطيران المدني ، ليتم نقلهم فور عودتهم إلي مدينة مرسي مطروح 14 يوم وهي فترة العزل الصحي ، في شقق خاصة مجهزة و تليفون محمول بخط اتصال مفتوح للاطمئنان علي ذويهم.

اليابان

أما في اليابان فأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم، أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها من تفشي الفيروس الجديد، لافتا إلي أنه تم البدء في تطوير مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس، حسبما ذكرت"رويترز".

البرتغال

أعلنت وزيرة الصحة البرتغالية ماراتا تيميدو ،أنه تم إجلاء 20 برتغالي بينهم برازيليان، من مدينة ووهان الصينية إلي لشبونة في الساعات الأولي من صباح اليوم، في طائرة عسكرية، ووافقوا جميعا علي البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوم كإجراء وقائي، وهو بروتوكول تتبعه الكثير من الدول الأوربية.

وتعتبر هذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر بلغ عددها 250 أوربي وصلوا إلي قاعدة عسكرية في جنوب فرنسا.

كندا

أعلنت الخارجية الكندية في بيان لها أنها استأجرت طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة"ووهان" والبالغ عددهم 325 مواطن كندي مقيمين في"هوبي"، إلا أنها ما زالت في الانتظار للحصول علي إن من بكين للهبوط أولا في هانوي بفيتنام ثم تتوجه إلي المدينة الموبوءة ، مع تواجد طاقم طبي من القوات المسلحة الكندية ومسئولين من الحكومة.

وأضافت الخارجية أنه سيتم توقيع الكشف الطبي الدقيق علي الكنديين قبل صعودهم إلي الطائرة ثم وضعهم في الحجر الصحي في القاعدة العسكرية "ترينتون" في أونتاريو، لمدة 14 يوم.