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"مبسوطة بخبر موتى".. هكذا ردت منال سلامة على شائعة وفاتها

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منال سلامة
منال سلامة
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علا خطاب

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خرجت الفنانة منال سلامة، عن صمتها، لترد على شائعة وفاتها، التي تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، معلقة: "مبسوطة بخبر وفاتي".

ونشرت منال سلامة فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" لتنفي شائعة وفاتها بشكل قطعي.

وقالت من خلال الفيديو: "أنا سعيدة بخبر موتي جدًا لأني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن أنا عايشة حية لسه أرزق وميرسي جدًا على حبكم ليا".

وكان آخر ظهور منال سلامة مع زوجها عادل أديب، وهما يرتديان "طراطير" ويحتفلان بالعام الجديد، وعلقت قائلة: "سنة جديدة وسعيدة عليكو".

كانت أنباء تفيد بوفاة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، انتشرت في خلال الساعات القليلة الماضية، ورد الدكتور أشرف زكي، على تلك الشائعات في تصريحات صحفية أن هذه الأقاويل ما هي إلا مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

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