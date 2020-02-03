سعد الدين الهلالي: "المرأة زعلانة من ربها"

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الخطاب الديني

سعد الدين الهلالي

ام بى سى مصر

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك مطالب كثيرة بتجديد الخطاب الديني، قائلاً: "الكل زعلان من الخطاب الديني، لكن أوصياء الدين والتنظيمات الدينية لا يريدون تجديده".

وأضاف "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الفتوى التي تصدر باسم الدين "جاية على المرأة، المرأة أصبحت زعلانة من ربنا بسبب الخطاب الديني اللي بيقولها تسمع وتطيع لأمر زوجها في الفراش، ولو رفضت تدخل النار".

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "يجب مواجهة أوصياء الدين الذي تعدوا على الدين بفتاوى التي تصدي باسم الدين والتي لا محل لها من الإعراب".

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