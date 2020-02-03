» «ابنة مخرج شهير».. معلومات لا تعرفها عن منال سلامة

03 فبراير 2020 - 10:33 ص

عقب تداول شائعة وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن منال سلامة وبدايتها الفنية.

ولدت منال سلامة في 10 أبريل عام 1970، في محافظة القاهرة، فهي تعتبر من عائلة فنية، حيث إنها ابنة المخرج المسرحي، سلامة حسن، وهي الشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، وهي متزوجة من المخرج عادل أديب.

وعن بدايتها الفنية، فكانت في عام 1985 خلال مسرحية حملت اسم "الزير سالم"، لكنها بدايتها كمحترفة خلال مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991، واستمرت عبر مشاركتها بالعديد من الأدوار خلال المسلسلات التلفزيونية.

واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1995 مع الفنان نور الشريف.

و في عام 2010 عينت كمسئولة إدارة تسويق "البيت الفني للمسرح المصري".