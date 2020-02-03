لولا الحرج لأوصت الصحة العالمية بارتداء النقاب للنساء والرجال

وجه الدكتور أسامة حجازي عدة نصائح للوقاية من فيروس "كورونا" الذي أصاب الآلاف في الصين وأعلنت الكثير من الدول تسجيل حالات الإصابة بها.

وقال في برنامج له على قناة الرحمة، إن الوضوء 5 مرات يوميًا يقي من الإصابة كورونا، حيث إن منظمة الصحة العالمية أوصت بترطيب الأنف والفم واليدين، والوضوء 5 مرات استحالة الإصابة به.

وأضاف من ضمن النصائح، ارتداء الماسك وهو النقاب و"لولا الإحراج والدخول في مناوشات طائفية لأوصت منظمة الصحة العالمية بلبس النقاب للنساء والرجال"، موضحًا أن الصينيين والأمريكان والإمارات يرتدون هذا الماسك.

كما نصح بشرب الكثير من المياه وغسل اليدين دائمًا للوقاية من كورونا وكذلك تقوية الجهاز المناعي عن طريق كيلو من العسل وربع كيلو من الكركم وربع كيلو من حبة البركة وأخذه صباحًا ومساءً.