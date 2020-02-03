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برلماني عن فض المنازعات الضريبية: يساهم في حصول الدولة على حقوقها

الحياة السياسية

النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
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متابعات- سارة أشرف

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المالية

الرئيس

المنازعات الضريبية

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن وجود توجيه تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.

وأكد السيد فى بيان صحفى له أن هذا القرار سيساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها من الممولين ، كما أنه يقلل المدد التى بها تنازع بين الطرفين ، هذا بالإضافة إلى أنه يجعل أمام المستثمر مزيد من الوقت لكى يتابع أعماله و ينمى مصادره، بالإضافة إلى أنه يزيد من الحصيلة الضريبية وعدد الممولين الذى يتوجهوا لمصلحة الضرائب.

كما أشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن سرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم مهم جدا ، خاصه وأن المنازعات ضريبية تكون بها لجان داخلية وثلاثية حتى تصل إلى مرحلة التقاضى فى المحاكم ، مشيرا إلى أن فترة التقاضى فى المحاكم الإقتصادية والإدارية طويلة ، وبالتالى فإن الممول لن ينتظر كثيرا ويترك عمله لكى يذهب للمحاكم ويبرىء نفسه.

كما أوضح أن النواب تحدثوا مع وزير المالية فى جلسة سابقة بالبرلمان وأخبروه بأن مصلحة الضرائب تتطلب تعديلات ضريبية ، وأن التقديرات الجزافية التى تفرضها مصلحة الضرائب تكون غير دقيقة ولا تصلح للإستثمار والذى يساهم فى زيادة  عوائد الدولة فى الموازنة العامة.

 


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