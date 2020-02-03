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فى حدائق القبة

العناية الإلهية تنقذ مواطنًا من الموت بعد طعنه بسكين

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متابعات- أمينة عبد العال

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القاهرة

مسجل خطر

حدائق القبة

أنقذت العناية الإلهية ياسر إبراهيم المقيم في 25 شارع حسن مكاوي عزبة مكاوي بحدائق القبة بالقاهرة، من الموت بعد قيام مسجل خطر يدعى وائل نجم الجيلانى بمقيم بنفس المنطقة بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة" ووجهها نحو صدره إلا أنه افتداها بيده ما أدى إلى إصابته بالذراع إصابة خطرة.

وقام الأهالي بحمل المصاب ياسر إبراهيم، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، ثم قام بتحرير محضر بقسم حدائق القبة رقم 1315 جنح لسنة 2020.

وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ومسجل الخطر بسبب فرض سيطرته على الجيران بالتهديد تطورت إلى قيام الأخير بالتعدي على الأول بسلاح أبيض أدت لإصابته.

وأكد المجني عليه ياسر إبراهيم، أن الجاني يقوم بتهديده بالقتل لو لم يقم بالتنازل عن محضر الشرطة مطالبًا وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره.

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