تفوق جديد لـ صلاح على نجوم العالم

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محمد صلاح
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والله زمان يا سلاحي

احتل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي المركز الثاني، من حيث عدد الأهداف التي سجلها اللاعب على أرض فريقه في الدوريات الخمس الكبرى، في الفترة منذ صيف 2017 حتى الآن وفق إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

فمنذ انضمام اللاعب إلى ليفربول في صيف عام 2017، أصبح إحدى ظواهر الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل أهداف مرتفع للغاية وأرقام قياسية عدة في فترة قصيرة نسبيًا.

وسجل صلاح 44 هدفًا على ملعب "آنفيلد" خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم المركز الثاني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويأتي "مو" و"ليفا" بعد أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي سجل 51 هدفًا في معقل الفريق الكتالوني، لكنهما يتفوقان على كريستيانو رونالدو صاحب الـ42 هدفا في "سانتياجو بيرنابيو" عندما كان يلعب لريال مدريد الإسباني، ثم في "يوفنتوس ستاديم" مع العملاق الإيطالي.

وسجل صلاح 14 هدفًا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، بالشراكة مع بيير إيميريك أوبامياج مهاجم أرسنال، وداني إنغز لاعب ساوثامبتون، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

لكن يبقى اللاعب المصري أكثر من سجل على ملعبه هذا الموسم أيضا، برصيد 12 هدفًا.

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