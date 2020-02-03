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تعرف على بنود الميثاق الأخلاقي لجامعة القاهرة

الحياة السياسية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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متابعات- أمينة عبد العال

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جامعة القاهرة

بنود

الميثاق الأخلاقي

أعلنت جامعة القاهرة أنها انتهت من إعداد الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وتحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأكد الخشت في تصريحات صحفية أن علاقة عضو هيئة التدريس بالجامعة علاقة متشعبة وتشمل علاقته بطلابه وزملائه وإدارة الجامعة والبحث العلمي والمجتمع الذي ينتمي إليه، لافتًا إلي أن كل علاقة من هذه العلاقات المتشعبة تحتاج إلي وضع مبادئ أخلاقية تحكمها وأن ميثاق الشرف يحكم العلاقات ويضمن حسن الأداء حتى تؤدي الجامعة دورها المنتظر منها باعتبارها مؤسسة من أهم مؤسسات المجتمع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي التقاليد الجامعية والمساهمة في الارتقاء بسمعة الجامعة وضمان استمرارية ريادتها كمثل أعلي لأفراد المجتمع.

والميثاق الأخلاقي يتضمن القيم الجامعية التي يجب أن يتحلي بها أعضاء هيئة التدريس و معاونوهم والقيم الأخلاقية للبحث العلمي مثل الالتزامات و الضوابط الأخلاقية لفريق البحث والمبادئ الأخلاقية العامة لإجراء البحوث علي البشر والمبادئ الأساسية لرعاية و استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية كما يتضمن الميثاق الواجبات والمسئوليات التي يجب أن يلتزم بها عضو هيئة التدريس والحقوق التي يتمتع بها والقوانين المنظمة التي يخضع لها.


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