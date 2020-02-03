رحل كروان التعليق وبقيت إفيهاته الكروية

03 فبراير 2020 - 01:21 م

«اللى واقف فى البلكونة.. واللى بيشرب سيجارة» تلك هى أشهر الكلمات التى اشتهر بها المعلق الرياضى محمود بكر الذى تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحليه.

"عدالة السماء تنزل على ستاد باليرمو"، كانت تلك الجملة هى شهادة ميلاد حقيقية له، والتى قالها عقب حصول منتخب مصر على ضربة جزاء وتسجيل هدف التعادل أمام هولندا فى مباراة كأس العالم 1990.

ففى يوم 3 فبراير 2016 رحل عن عالمنا المعلق الكروى بعد صراع مع المرض.

محمود بكر لعب بالنادى الأولمبى بعصره الذهبى، وتمكن من الفوز بالدورى المصرى، وحقق الفوز على قبطي الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى عز مجدهم.

"الأوليمبي" كان يملك نجوما كبار، إلا أن هزيمة 1967 كانت حال بينهم وبين استكمال مسيرتهم الكروية الناجحة بعدما تم استدعاء معظمهم للتجنيد.

وعمل "بكر" بقطاع الناشئين، وتخرج من تحت يده العديد من اللاعبين المتميزين، مثل أحمد الكأس وأحمد سارى وطارق العشرى، كما توقع تألق نجم الأهلى السابق محمد ناجى قبل شهرته وانتقاله للأهلى.

عمل المعلق الشهير بالعديد من القنوات الفضائية منها "دريم والنيل الرياضة".

ومؤخرًا تعاقدت إحدى شركات المحمول معه لتصوير إعلان ليقول فيه جملته الشهيرة "واحد يقولى" على الرغم من أن مفيش حد قال حاجة ولا حد سأله عن حاجة.