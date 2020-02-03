مفاجأة من طفلة مولودة من أم مصابة بفيروس" كورونا"

03 فبراير 2020 - 02:02 م

فاجأت طفلة مولودة من أم صينية مصابة بفيروس"كورونا" الأطباء بعد إجراء الاختبارات لها، حيث اتضح أن الطفلة غير مصابة بالفيروس وتتمتع بصحة جيدة.

وقام أطباء مستشفى بمدينة "هاربين" شمال شرق الصين بتوليد السيدة المصابة، وولدت الطفلة الخميس الماضي وهي تزن 3.5 كيلو جرام، وتتمتع بصحة جيدة جدًا، وكشف الاختبارين اللذين أجريا للوليدة أنها خالية تمام من الفيروس، حسبما نشرت صحف محلية صينية.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت اليوم الاثنين ارتفاع عدد الحالات المتوفاة نتيجة للإصابة بالفيروس فيما ارتفعت الإصابة به إلى 17 ألف مصاب.