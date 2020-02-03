» تشكيل الإسماعيلى فى مواجهة «تماسيح النيل»

محمد عبد الحارس
أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل فى افتتاح الجولة الــ16 لمسابقة الدورى العام.
جاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى.. محمد فوزى
خط الدفاع.. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى
خط الوسط.. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف
خط الهجوم.. شيلونجو
وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.
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