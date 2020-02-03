» احذري.. "البوتكس".. قد يسبب الشلل وهذه الأمراض الخطيرة

03 فبراير 2020 - 02:48 م

بالرغم من أن "البوتكس" يستخدم في علاج بعض الأمراض مثل تصلب العضلات والصداع النصفي المزمن والتعرق الشديد، إلا أن بعض السيدات يلجأن إليه لتقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة وترهل البشرة للحصول على مظهر شاب.

وكشفت الدراسات الحديثة إلى الخطورة التي تنجم عن استخدامه، في تقرير نشرته "صدى".

ومن أبرز هذه الآثار:

رد فعل تحسسي يشمل الشعور بالقشعريرة والحكة وصفير أثناء التنفس وصعوبة في التنفس أحيانا.

تورم في الوجه أو الشفتين واللسان والحلق.

أعراض شبيهة بالأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم إلى جانب السعال وعدوي الجهاز التنفسي.

شلل في الوجه فهو يؤثر علي تعبيرات الوجه.

مشاكل في الغدد المنتجة للدموع.

تهدل الجفون وقد تصبح الحواجب غير متساوية.