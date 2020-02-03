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عابد: السيسي أول رئيس يهتم بحق الإنسان في السكن الآمن

الحياة السياسية

علاء عابد
علاء عابد
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حسن علام

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البرلمان

حقوق الإنسان

السيسي

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطائه توجيهات للحكومة بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏المحافظات، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق الغير أمنه.

وأكد علاء عابد، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هوأول رئيس يهتم بحق من حقوق الإنسان وهو الحق في السكن،وأيضا أول إدارة سياسية تهتم بهذا الملف الشائك ومد يد العون لسكان تلك المناطق الخطرة والعشوائيات اللى كانت فضيحة إنسانية، مؤكدا أن مافعلته القيادة السياسية تجاة العشوائيات يجب التوقف عنده بكثير من الإحترام والتقدير.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تعامل الدولة مع العشوائيات كان هدفه الأساسي الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية تليق بأبناء الشعب المصري، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في تطوير العشوائيات والإهتمام بحقوق الإنسان، ومنها الحق في السكن وغيرها من الملفات التى تحرص القيادة السياسية على العمل عليها والإهتمام بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه امس الأحد، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، وجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏المحافظات؛ لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

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