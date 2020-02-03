» هدية ثمينة من مورينيو لـ«صلاح» وزملائه في ليفربول

03 فبراير 2020 - 04:55 م

أهدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، محمد صلاح وزملائه في ليفربول، هدية غير متوقعة بعدما نجح في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ليمنحه رقمًا غير مسبوق في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما زاد الفارق بين الريدز والسيتزن إلى 22 نقطة.

وأفادت شبكة «سكواكا» للإحصائيات، إن الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي، لم يتحقق من قبل في أي جولة بين المتصدر والوصيف، في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أنه الرقم الأكبر منذ انطلاق البريميرليج.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج بلقب البريميرليج، قبل ملاقاة مانشستر سيتي في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.

وسبق لـ محمد صلاح اللعب تحت قيادة مورينيو مع تشيلسي، لكنه لم يحصل على فرصة للتعبير عن موهبته، بعدما فضل المدرب البرتغالي الاحتفاظ به على الدكة.