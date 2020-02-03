  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بالمستشفيات الجامعية

آبي احمد

تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد بشارة

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

المملكة العربية السعودية

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

اكرامى

مفاجأة صادمة.. إدارة الأهلي وراء قرار رحيل «إكرامي»

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

جانب من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

الخطيب

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

نابولي

اشتباه إصابة نجم نابولي بفيرس «كورونا» المميت

الفنانة جويل بدر

صدمة أثناء تغسيل الفنانة «سوزي».. لها عضو ذكري

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

عرب وعالم

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

كاميرا مراقبة توثق محاولة اغتصاب منتقبة في السعودية

#

فتاة وشاب.. جريمة قتل تهز السعودية

#

استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية

#

فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران

السعودية

مقتل

شاب

كاميرا مراقبة

أبلغ الأهالي الشرطة في السعودية عن العثور على جثة شاب في العشرين من عمره مقتولًا داخل سيارته في مدينة حائل، حيث عثر على آثار ضرب على جسده بالإضافة إلى تهشيم رأسه.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف سعودية، فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، يكشف أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة، والتي كانت تقود سيارته، وتوقفت بها أمام أحد المستوصفات ونزلت مهرولة سريعًا وركبت سيارة أخرى كانت بانتظارها.

بينما قال البعض أن من ارتكب الجريمة شابًا كان يرتدي خمارًا وليس فتاة، حيث لم توضح الرؤية الجزم بكونها فتاة أم شابًا.

واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني مُتوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.

وأثار الفيديو صدمة وغضب بين نشطاء مواقع التواصل، مطالبين الأمن بتكثيف التحريات والقبض على الفتاة ومن عاونها في ارتكاب هذه الجريمة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح
» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز
» حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا
» لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية
» الإسماعيلي يسقط أمام أسوان بهدفي «فريد» و«عبد المجيد»
» مقتل رفيق "قاسم سليمانى" فى سوريا
» عزل العاصمة الإسبانية عن العالم
» هدية ثمينة من مورينيو لـ«صلاح» وزملائه في ليفربول
» بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا
» احذري.. "البوتكس".. قد يسبب الشلل وهذه الأمراض الخطيرة
» طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:06 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني