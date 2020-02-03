مستقبل وطن يوجه رسالة شكر لـ«السيسي»

03 فبراير 2020 - 05:43 م

حرص المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، على الإشادة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات عودة الجالية المصرية من الصين على نفقة الدولة، وتحمل الدولة تكاليف الإجلاء، إضافة إلى إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوم للتأكد من سلامة كل المصريين.

وأضاف "الهواري"، في بيان اليوم الاثنين، أن الموقف الرسمي المصري يؤكد حرص الدولة المصرية وقادتها على سلامة مواطنيها في أي دولة، والتدخل الحاسم لصالحهم والتأكد من أمنهم، حيث إن مصر كانت من أول 10 دول فتحت باب العودة الطواعية لمواطنيها في الصين على نفقة الدولة.

وأشار، إلى أن الفيروس قد تسبب حتى الآن في 213 حالة وفاة، وتأكدت إصابة 9962 حالة في الصين، وانتقل إلى 18 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ويسود الرعب بشكل أساسي لسببين: الأول هو عدم وجود لقاح وعلاج للمرض حتى الآن، والثاني هو الخوف من تحول الفيروس في دول أخرى لصورة يصبح معها أكثر فتكا وخطورة.