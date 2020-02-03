عمرو دياب يحتفي بأول أغنية لنجله «عبدالله»

03 فبراير 2020 - 06:01 م

احتفى المطرب عمرو دياب، بأول أغنية لنجله «عبدالله» برفقة أصدقائه، والتي أدوها باللغة الإنجليزية ويطلق عليها أغاني الـ"هيب هوب".

ونشر عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رابط الأغنية وعلق عليها قائلًا :"تهانينا لابني عبد الله واصدقائه لاول مرة، استمر يا شباب".

ويبدو أن عبدالله بدأ في شق مسيرته بالغناء، مثل شقيقته الصغرى جنا، التي تنشر العديد من المقاطع التي تؤلفها وتغنيها عبر الإنترنت.

وحازت الأغنية على إعجاب متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، متمنين له التوفيق والنجاح.

