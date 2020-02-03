» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز

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المصريون

الاهلى

بيراميدز

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدم جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق، للمشاركة في مباراة بيراميدز، المقرر لها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري العام.

وأضاف طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن رمضان صبحي ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام جاهزيته الطبية، مؤكدًا أن اللاعب لم ينته من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح خالد محمود أن الأشعة التي أجراها رمضان مؤخرًا أثبتت التئام المزق بشكل جيد، ولكن اللاعب ما زال في حاجة إلى المزيد من الوقت لإعلان جاهزيته.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن رمضان صبحي سوف يخضع للفحص الطبي في مران الفريق المقبل، من أجل الاطمئنان على حالته واستكمال برنامجه التأهيلي.

وذكر أن مشاركة اللاعب في جزء من التدريبات الجماعية قبل رحلة السودان الأخيرة جاءت في إطار عملية تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

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