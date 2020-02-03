  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بالمستشفيات الجامعية

آبي احمد

تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد بشارة

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

المملكة العربية السعودية

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

اكرامى

مفاجأة صادمة.. إدارة الأهلي وراء قرار رحيل «إكرامي»

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

جانب من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

الخطيب

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

نابولي

اشتباه إصابة نجم نابولي بفيرس «كورونا» المميت

الفنانة جويل بدر

صدمة أثناء تغسيل الفنانة «سوزي».. لها عضو ذكري

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

عرب وعالم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الصين تكمم الحيوانات خوفًا من الفيروس القاتل

#

"بن زايد" يتدخل لحل أزمة فيروس كورونا

#

الرعب يجتاح العالم بسبب فيروس الصين "الغامض"

#

العبادي يدعو لإقالة عبد المهدي ضمن مبادرة لاحتواء أزمة العراق

السعودية

النفط

اوبك

كورونا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مساعٍ سعودية لمواجهة أزمة، تسببت فيها أزمة فيروس كورونا.

وذكرت أن المملكة تتجه إلى تخفيض كبير في إنتاج النفط على المدى القصير.

وأوضحت أن هذا في طريق السعي منها لمواجهة أثر تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على البترول.

 وذكرت الصحيفة أن ممثلي منظمة "أوبك" وحلفاءها يستعدون لعقد لقاء يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة إجراءات محتملة بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، ما أدى إلى أكبر انخفاض شهري في أسعار النفط منذ 30 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تقود السعودية منظمة "أوبك" لاتخاذ قرار بخفض جماعي للإنتاج بنسبة 500 ألف برميل في اليوم إلى غاية انتهاء الأزمة الحالية، في حين أن خيارا ممكنا آخر يتمثل في أن تخفض السعودية "مؤقتا" من إنتاجها بنسبة مليون برميل في اليوم من أجل هز أسواق النفط.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح
» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز
» حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا
» لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية
» الإسماعيلي يسقط أمام أسوان بهدفي «فريد» و«عبد المجيد»
» مقتل رفيق "قاسم سليمانى" فى سوريا
» عزل العاصمة الإسبانية عن العالم
» هدية ثمينة من مورينيو لـ«صلاح» وزملائه في ليفربول
» بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا
» احذري.. "البوتكس".. قد يسبب الشلل وهذه الأمراض الخطيرة
» طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:06 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني