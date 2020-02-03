  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بالمستشفيات الجامعية

آبي احمد

تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد بشارة

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

المملكة العربية السعودية

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

اكرامى

مفاجأة صادمة.. إدارة الأهلي وراء قرار رحيل «إكرامي»

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

جانب من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

الخطيب

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

نابولي

اشتباه إصابة نجم نابولي بفيرس «كورونا» المميت

الفنانة جويل بدر

صدمة أثناء تغسيل الفنانة «سوزي».. لها عضو ذكري

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

قضايا وحوادث

خالد بشارة
خالد بشارة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكشف عن السبب الحقيقي وراء مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

#

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

#

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

#

"أردوغان" يكشف عن ميزة السلطان قابوس

حادث

وفاة

كاميرا

خالد بشارة

أحدث وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشرطة أوراسكوم، حالة صدمة عبر عنها رجل الأعمال نجيب ساويرس، في منشوراته عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وتوفى "بشارة" نتيجة تعرضه لحادث مروري في ميدان الرماية بالجيزة، وقيل إن سيارته اصطدمت بأخرى ما أدى إلى وفاته.

لكن صحيفة الشروق نقلت عن مصدر أمني، مفاجأة بشأن الحادث، والذي أشار إلى أن كاميرا مراقبة كشفت طريقة وقوع الحادث ووفاة "بشارة".

وأشارت المصادر الأمنية، أنه لا صحة لاصطدام سيارته بأخرى، مؤكدًا أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة.

وتابع المصدر، أنه حال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة؛ ما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرسانى بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية أدى للحادث، نافيًا اصطدام السيارة بأخرى.

كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون، كما إنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه.

وأقيمت اليوم مراسم صلاة الجنازة على روح خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات شركة أوراسكوم ورجال الأعمال فى مقدمتهم نجيب ساويرس وسميح ساويرس، إضافة إلى أسرة الراحل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح
» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز
» حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا
» لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية
» الإسماعيلي يسقط أمام أسوان بهدفي «فريد» و«عبد المجيد»
» مقتل رفيق "قاسم سليمانى" فى سوريا
» عزل العاصمة الإسبانية عن العالم
» هدية ثمينة من مورينيو لـ«صلاح» وزملائه في ليفربول
» بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا
» احذري.. "البوتكس".. قد يسبب الشلل وهذه الأمراض الخطيرة
» طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:06 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني