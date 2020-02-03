كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

03 فبراير 2020 - 06:10 م

أحدث وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشرطة أوراسكوم، حالة صدمة عبر عنها رجل الأعمال نجيب ساويرس، في منشوراته عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وتوفى "بشارة" نتيجة تعرضه لحادث مروري في ميدان الرماية بالجيزة، وقيل إن سيارته اصطدمت بأخرى ما أدى إلى وفاته.

لكن صحيفة الشروق نقلت عن مصدر أمني، مفاجأة بشأن الحادث، والذي أشار إلى أن كاميرا مراقبة كشفت طريقة وقوع الحادث ووفاة "بشارة".

وأشارت المصادر الأمنية، أنه لا صحة لاصطدام سيارته بأخرى، مؤكدًا أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة.

وتابع المصدر، أنه حال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة؛ ما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرسانى بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية أدى للحادث، نافيًا اصطدام السيارة بأخرى.

كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون، كما إنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه.

وأقيمت اليوم مراسم صلاة الجنازة على روح خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات شركة أوراسكوم ورجال الأعمال فى مقدمتهم نجيب ساويرس وسميح ساويرس، إضافة إلى أسرة الراحل.