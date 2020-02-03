» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

03 فبراير 2020 - 06:28 م

حرص الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على الدفاع عن نجمه محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني، التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من قبل بعض النقاد الرياضيين في إنجلترا وبعض الجماهير بعد اتهامه بالأنانية.

وقال ?«كلوب» في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "محمد صلاح ليس أنانيا، أو ليس أناني أكثر مما ينبغي أن يكون المهاجم عليه، فنحن نشاهده يحرز أهداف من بين أربعة لاعبين".

وأضاف كلوب: "يمكنك أن تتلقي الانتقادات عندما تسجل أو لا تسجل الأهداف، ففي المباراة السابقة أمام ساوثامبتون ، لم يكن صلاح أنانيًا ، واستطاع ان يستعيد الكرة ليتمكن من التسجيل" .

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 14 هدف في الموسم الحالي حتي الأن، متفوقًا علي ساديو ماني الذي أحرز 11 هدف مع الريدز.