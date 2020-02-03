  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بالمستشفيات الجامعية

آبي احمد

تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد بشارة

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

المملكة العربية السعودية

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

اكرامى

مفاجأة صادمة.. إدارة الأهلي وراء قرار رحيل «إكرامي»

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

جانب من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

الخطيب

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

نابولي

اشتباه إصابة نجم نابولي بفيرس «كورونا» المميت

الفنانة جويل بدر

صدمة أثناء تغسيل الفنانة «سوزي».. لها عضو ذكري

شكوك حول مشاركة مهاجم أتليتكو مدريد أمام ليفربول

الرياضة

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من كلوب بعد سؤاله عن غياب صلاح عن مباراة مانشستر

#

«ماني» يعلن الحرب على «صلاح» لهذا السبب

المصريون

اتليتكو مدريد

ليفربول

تحوم الشكوك حول مشاركة ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري ألطال أوروبا بعد إصابته في فخذه الأيمن.

وقال النادي في بيان إن "ألفارو موراتا يعاني من اصابة عضلية في الفخذ الايمن. عودته الى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".

وأُصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ديربي المدينة السبت في الدوري المحلي.

ويستقبل أتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية يوم 18 فبراير الحالي ويأمل أن يتمكن موراتا من المشاركة لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييجو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح
» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز
» حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا
» لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية
» الإسماعيلي يسقط أمام أسوان بهدفي «فريد» و«عبد المجيد»
» مقتل رفيق "قاسم سليمانى" فى سوريا
» عزل العاصمة الإسبانية عن العالم
» هدية ثمينة من مورينيو لـ«صلاح» وزملائه في ليفربول
» بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا
» احذري.. "البوتكس".. قد يسبب الشلل وهذه الأمراض الخطيرة
» طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:06 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني