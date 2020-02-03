صحيفة إسبانية: ميسي كلمة السر وراء رحيل صلاح عن ليفربول

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صلاح وميسى

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صلاح وميسى
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برشلونة

المصريون

محمد صلاح

صلاح

ذكرت صحيفة «eldesmarque» الإسبانية، أن محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، دخل بقوة ضمن المرشحين للانتقال إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتطلع النادي الكتالوني، لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل، وارتبط بعقد صفقات ضخمة كالتعاقد مع نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز، نجمي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، على الترتيب.

وقالت: "رغم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، إلا أن برشلونة لا يزال يعمل على ملف الصفقات القادمة، وفي الساعات الأخيرة ظهر اسم محمد صلاح ضمن اهتمامات البارسا".

وأضافت الصحيفة: "محمد صلاح أظهر سعادته في التواجد بالدوري الإنجليزي، في أكثر من مرة، لكن المقربين منه يعلمون أنه إذا اضطر لمغادرة ليفربول فإنه يفضل اللعب في برشلونة، صلاح يريد اللعب بجوار ميسي، ومواصلة مسيرته في حضرة البرغوث الأرجنتيني".

جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي، حتى عام 2023.

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