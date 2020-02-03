بالفيديو.. صينيون يحاولون اقتحام صيدلية بحثًا عن الأقنعة

حاول مواطنون صينيون اقتحام إحدى الصيدليات بعنف فى مدينة هونغ كونغ بحثا عن أقنعة الوقاية من فيروس كرورنا القاتل.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى المواطنين وهم يركلون أبواب الصيدلية بعنف بحثا عن الأقنعة بينما أغلقت الموظفة أبواب الصيدلية وطالبتهم بالهدوء وأكدت لهم عدم وجود أقنعة وقاية من فيروس كورونا الجديد بالصيدلية.

وأدى الطلب المتزايد على أقنعة الوجه الطبية فى دول آسيا وخصوصًا الصين إلى أزمة نقص حادة بها بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

والتُقط هذا المشهد لمجموعة من الأهالى الغاضبون يطرقون أبواب إحدى الصيدليات بعنف فى هونغ كونغ طلبًا للأقنعة بعد أن أغلق المكان أبوابه

ومنذ بداية انتشار الفيروس القاتل، اصطف آلاف المواطنين الصينيين أمام الصيدليات فى مدينة شانغهاى وهي أكبر مدن الصين من حيث تعداد السكان، وعاصمة البلاد الاقتصادية، لشراء أقنعة الوقاية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مقطع فيديو يظهر إقبال كبير من الصينيين على الصيدليات للحصول على أقنعة الوقاية الطبية خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

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