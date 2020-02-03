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وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

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شوقى
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طارق شوقى

كورونا

تأجيل الدراسة

كرونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا، مشددًا على أن الوزارة لم تدرس نهائيًا تأجيل الفصل الدراسي الثاني، معقبًا: "كلمة تأجيل لم تناقش نهائيًا داخل جدران الوزارة نهائيًا".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الثلاثاء، أن الدولة حريصة كل الحرص على أبنائها، ومجلس الوزراء انعقد الأسبوع الماضي للحديث حول إعادة المصريين في الصين، وقبل اسبوع تم إعادتهم بالفعل، وهذا يؤكد حرص الدولة على أبنائها في الداخل والخارج، مخاطبًا المصريين: "أطمنوا وراكم ناس بتشتغل صبح وليل، ولا تستجيبوا لكلام غير موثق، ولو في أي قلق على الأولاد إحنا هنقول".

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن دهشته من تعامل المصريين مع الشائعات على انها حقيقة، وعدم تصديق ما يصدر عن الجهات الرسمية.


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