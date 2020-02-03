الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

03 فبراير 2020 - 07:47 م

تعادل فريق الانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات المرحلة الـ16 للدوري العام.

ولم تظهر الفاعلية الهجومية للفريقين إلا في بعض المواقف طوال المباراة إلا اللقاء، في حين أن الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار، سيطر على الكرة خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وبهذا التعادل، تواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، فيما احتل الانتاج الحربي المركز السابع برصيد 22 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

يذكر ان الاتحاد السكندري يستضيف نظيره أسوان السبت المقبل، فيما سيحل الانتاج الحربي ضيفًا على مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.