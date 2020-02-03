» قطر تستعين بـ«تركيا» لإنقاذ تنظيم كأس العالم 2022

03 فبراير 2020 - 08:01 م

نشر موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي، عن توقيع قطر اتفاقًا مع تركيا جديدا، يتم بموجبه تكليف قوات من الشرطة التركية بالعمل في قطر خلال الأحداث المهمة، وعلى رأسها كأس العالم 2022 المقرر إقامته في شهري نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.

وطبقا للاتفاق الذي نشر وثائقه «نورديك مونيتور»، ونقلها مداد نيوز فإن تركيا ستقدم «دعما أمنيا» لقطر عند استضافة الأخيرة أحداثا مهمة، مع التركيز على مونديال 2022.

ويحمل الاتفاق اسم «خطاب نوايا بشأن التعاون في تنفيذ الفعاليات الكبرى»، ووقعه نائب وزير الداخلية التركي، ورئيس اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث إبراهيم المهندي، في شهر أكتوبر من العام الماضي في أنقرة، خلال زيارة رئيس الوزراء القطري السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى العاصمة التركية.

ولفت الموقع الاستقصائي إلى أن صحيفة «صباح» التركية، قد أكدت أن أنقرة ستوفر أيضا دعما للسلطات القطرية، للتدخل في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة.

وعرض الاتفاق المؤلف من 10 بنود على البرلمان التركي في السابع من يناير الجاري، حسبما أشار «نورديك مونيتور».