"الديهي" عن العزل الصحي للعائدين من الصين: "الوقاية خير من العلاج"

03 فبراير 2020 - 08:35 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتعامل الدول المصرية مع المصريين المتواجدين بالصين، مشددًا على أن الدولة تعاملت بمسئولية تجاه عودة المصريين من الصين، وكلا تحمل مسئوليته عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء المصريين من الصين وإعادتهم، معقبًا: "تعامل الدولة مع المصريين في الصين يدعو للسعادة أن الدولة حريصة على مواطنيها".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن العزل الصحي للمصريين العائدين مش عيب، ويحدث في جميع دول العالم، مؤكدًا الوقاية خيرًا من العلاج.

وأرسل "الديهي"، رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن الوضع لا يدعو للقلق؛ نظرًا للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، ولوجود درجة من الوعي يقوم بها الإعلام وكافة المنابر والوسائل المعنية للناس، فضلًا عن أن مصر بمناخها وجغرافيتها وشعبها لديها حالة من الوعي الشديد بالتعامل مع الأوبئة، معقبًا: "اطمنوا القائمين على الامر يصلوا الليل بالنهار من أجل التصدي لدخول كورونا البلاد، ولا داعي للقلق"، مشددًا على أن مصر آمنة وخالية من فيروس كورونا تمامًا.