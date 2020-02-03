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إخلاء سبيل 105 متهمين في أحداث «وسط البلد»

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض
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أحمد سالم

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قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 105 متهمين في قضية أحداث وسط البلد لجلسة 17 فبراير الجاري.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المحكوم عليهم الطاعنين في القضية وعددهم 105 طاعنين والذين تنظر محكمة النقض طعنهم على حكم الجنايات الصادر بحقهم بالسجن بين سنة و3 سنوات.

وكانت محكمة النقض نظرت طعن المحكوم عليهم في القضية في جلسة سابقة على أحكام السجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات وحددت جلسة اليوم الإثنين لضم مفردات القضية.

ويشار إلى أن محكمة النقض في حالة قبول الطعون المنظورة أمامها تنظر محاكمة المتهمين في القضايا المطعون عليها أمامها موضوعيا.

يأتي ذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي بدأ سريانها على الاحكام الصادرة من الجنايات قبل صدور تلك التعديلات والعمل بها عام 2017.


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