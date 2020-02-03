مهاجم أستون فيلا: «المحمدي» و«تريزيجيه» ساعدوني كثيرًا

03 فبراير 2020 - 08:47 م

أعرب علي سماتا، مهاجم فريق أستون فيلا والمنتخب التنزاني، سعادته الغامرة بالانتقال إلى صفوف «الفيلا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ودخل سماتا التاريخ من أوسع أبوابه خلال مواجهة أستون فيلا نظيره بورنموث، ضمن الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول لاعب تنزاني يشارك في مباراة بالبريميرليج، وأيضا أول تنزاني يسجل هدفًا في البطولة.

ويضم أستون فيلا ثلاثي إفريقي وهم الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى الدولي الزيمبابوي مارفيلوس ناكامبا.

وقال سماتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»: "لقد ساعدوني كثيرًا على الاندماج مع الفريق، وشعرت بأنني أستطيع اللعب هنا".

وأضاف: "يمكنك اللعب في الدوري الإنجليزي، لقد كانت الأمور جيدة جدًا بالنسبة لي منذ انضمامي للفريق والجماهير شجعتني كثيرًا لأكون أفضل".

سماتا أعرب عن عدم انزعاجه من التحدي الذي يواجهه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا المعركة التي يخوضها أستون فيلا في صراع الهبوط، قائلًا: "سنحاول الفوز بالكثير من النقاط، إنه تحدي لنا الآن وعلينا أن نفعل ذلك".

وتابع: "الدوري الإنجليزي منافسة قوية، فهم على حق عندما يقولون إنه الدوري الأقوى في العالم".

وانتقل سماتا إلى اأستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد إلى أربع سنوات ونصف.