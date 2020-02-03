» فنانة شهيرة تقاضي والدتها والأخيرة تتعرض للابتزاز

03 فبراير 2020 - 09:03 م

أطلت منى السابر والدة الفنانة البحرينة حلا الترك في بث مباشر عبر حسابها على "انستجرام" تبكي بحرقة لمتابعيها، كاشفة عن تعرضها للابتزاز والتهديد من قبل سيدة لم تكشف عن اسمها، إلا أن من سردها تم التكهن بأن جدة أولادها هي المقصودة.

فيما كشف تعليق مفاجئ لجدة حلا الترك عن أزمة خفية بين الأخيرة ووالدتها منى السابر وصلت لحد النيابة، لتعود الأزمة العائلية للواجهة من جديد.

وأكدت منى السابر في حديثها عن عدم رغبتها في الخوض في تفاصيل عما يدور مراعاة لشعور أولادها، ولكن أشياء كثيرة بداخلها لا يمكن أن تبوح بها ن وقالت إنها :" لا تخشى من التهديد أو الابتزاز لأنها ببساطة لم ترتكب أي خطأ في حق أي شخص ولم تعتد على أحد".

وشددت منى السابر على أن كل ما تريده هو أولادها، وأن ما تفعله الآن ليس بهدف كسب تعاطف كما هي تدعي، فأنا امرأة تحب الحق ولا أريد سوى حقي، ثم طلبت من ابنتها وابنها أن يظهرا في بث لكشف الحقيقة لأنها لا تخاف إلا من الله.

وفي ذات السياق، ردت مها الترك جدة حلا الترك في حساب متضامن مع منى السابر بتعليق مفاجئ كشف في مضمونه عن وجود شكوى تقدمت بها حلا الترك ضد والدتها في النيابة.

