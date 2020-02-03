» مفاجأة.. اتجاه لتجميد «كهربا» في الأهلي

03 فبراير 2020 - 09:20 م

حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، على عقد جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

وعنف "فايلر" كهربا بسبب عدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه، خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـ8.

ويتجه المدير الفنى للأهلى إلى عقاب كهربا وتجميده على دكة البدلاء من 3 أسابيع لشهر، كما خصص له مرانا فرديا حتى يتلاشى اللاعب الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها فى المباريات الماضية، كما وعد "الفولت" مدربه بتنفيذ التعليمات.

وخاض لاعبو الأهلى مرانهم مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وذلك بعد يومين من التعادل مع الهلال السودانى والتأهل لدور الـ8 من بطولة دورثي أبطال أفريقيا.

وغادر فايلر ومدير الكرة المران قبل نهايته حيث توجها إلى محمود الخطيب رئيس النادى لعقد اجتماع معه والحديث عن أحوال الفريق والمرحلة المقبلة والتى ستشهد خوض الفريق مباريات مهمة على الصعيد المحلى والأفريقى.

فيما تغيب النيجيرى جونيور أجايي، مهاجم الفريق، عن المران الجماعي بسبب شكواه من حالة الإجهاد التى يعانى منها بعد رحلة السودان لمواجهة الهلال السودانى.

ويخضع جونيور أجايى لفحص طبى قبل انطلاق مران الأهلى غدًا من أجل تحديد مشاركته فى المران الجماعى والمشاركة بقوة فى التدريبات باعتباره أحد العناصر الأساسية فى تشكيل النادى الأهلي، ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجوى فى الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة تريب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز فى 12 مباراة متتالية.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، بيراميدز بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.