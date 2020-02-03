تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يسجل هذا الراقم

03 فبراير 2020 - 09:25 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر العملة الخضراء 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

الذهب

أما أسعار الذهب، فقد تراجعت اليوم الاثنين في السوق المحلية بنحو 3 جنيهات، بمقارنة بأسعار أمس.

وجاء السعر كما يلي:

عيار 18 بلغ 595 جنيها.

عيار 21 بلغ 695 جنيها.

عيار 24 سجل 794 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.