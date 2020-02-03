» القاهرة 9.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلاً، غائم أحياناً مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة وذلك بالنسبة للوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة.





ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، ورياح نشطة على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،9 إلى 2،4 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «9- 21»، الإسكندرية «13– 20»، قنا «9- 23»، الأقصر «9- 23»، وأسوان «9 – 24».