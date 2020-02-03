"حميات إمبابة" تكشف حقيقة تسجيل إصابة بكورونا في مصر

03 فبراير 2020 - 10:20 م

نفى الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، ما تداولته القنوات الإرهابية حول إصابة مواطن مصري بفيروس كورونا.



وقال خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، «المريض وائل محمد الصاوي أقدم إلى المستشفى، الخميس الماضي، وأخبرنا أنه تعامل مع تاجر مصري يتعامل مع آخر صيني، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل، وتلقى علاجًا حيث تم حجزه في قسم الأمراض التنفسية».



وتابع، «المريض حجز تحت مسمى إنفلونزا حيث كان يعاني من أعراض نزلة برد عادية»، مشيرًا إلى أن المريض تعدى على طاقم التمريض بسبب احتجازه في المستشفى، وهدد بنشر فيديوهات على القنوات الإرهابية.

