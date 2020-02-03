سفير مصر بالصين: لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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قال السفير محمد البدري، سفير مصر بالصين، إن مدينة ووهان مصدر فيروس كورونا تحت الحصار، معقبًا: "مفيش حد بيدخل ومفيش حد بيخرج، وغير هذه المدينة كل سبل السفر في الصين مفتوحة".
وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن نسبة الوفيات عند الإصابة بفيروس كورونا تصل لـ2%، وهذا رقم ليس مرتفعًا، ولكن هناك مخاوف بسبب أن الفيروس قوي وليس له علاج.
وأوضح أن كل المتوفين بسبب هذا الفيروس يصل لـ350 فردًا في دول عدد سكانها يصل لـ1.4 مليار، معقبًا: "يجب اتخاذ الإجراءات والقلق، ولكن لا يجب تصوير الأمر على أنه نهاية العالم".

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