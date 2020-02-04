الزمالك يقرر المشاركة في السوبر الأفريقي بقطر

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك سيعلن غد الثلاثاء، فى مؤتمر صحفي، مشاركته ببطولة السوبر الأفريقي، أمام الترجي التونسي.
وأضاف هانى حتحوت، من خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك سيعلن غدًا مشاركته في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.
وأوضح حتحوت، أن إسماعيل يوسف، سيترأس بعثة نادي الزمالك، التى ستطير إلى الدوحة، خلال الأيام المقبلة، لخوض لقاء السوبر الأفريقي.
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