» خبر صادم.. الأرض تدخل عصرا جليديا يستمر 30 عامًا

04 فبراير 2020 - 12:10 ص

قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن كوكب الأرض على وشك الانتقال إلى عصر جليدي مصغر يستمر لمدة 30 عامًا، وقد تصل درجة الحرارة فيه إلى -50.



وحذر عدد من العلماء من أن الأرض قد تواجه طقسا شديد البرودة على مدار السنوات القادمة بسبب مرحلة «السبات الشمسي» والتي تقل فيها مقدار الأشعة القادمة من الشمس إلى كوكب الأرض، مما يؤدي إلى عواصف ثلجية وموجات .



وتابع العلماء – بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية – بأن موجات السقيع التي ستضرب الأرض ستؤدي إلى نقص في كميات الغذاء بجميع أنحاء الكوكب.



ووفقًا لوكالة ناسا، فإن الشمس ستصل إلى أدنى نشاط لها منذ أكثر من 200 عام في عام 2020، وهذا الحد الأدنى من النشاط سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية.

