"التعليم" تحسم جدل تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

04 فبراير 2020 - 12:20 ص

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، انتظام الدراسة بجميع المدارس في الموعد المقرر دون تأجيل.



وقال «حجازي» خلال مداخلة هاتفية: «أرسلنا نشرات بالإجراءات الوقائية إلى كافة المدارس»، مضيفا: «ياريت نقلل ثقافة التقبيل لدى المصريين».

