» الصين تعلن ارتفاع ضحايا "كورونا" ليصل لهذا الرقم

04 فبراير 2020 - 01:10 ص

قال التليفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

