» الصين تعلن ارتفاع ضحايا "كورونا" ليصل لهذا الرقم

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قال التليفزيون الرسمي بالصين، يوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 414 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.
وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

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