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عمرو أديب

عمرو أديب يطالب بتدخل الجيش في هذا الأمر الخطير

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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تعليق ناري لـ"أديب" على التعديل الوزاري المنتظر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الولايات المتحدة قررت أن تجعل الحجر الصحي للمشتبة بإصابتهم بفيروس كورونا في معسكرات الجيش، معلقا: "مفيش هزار".
وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "هو إحنا مش محتاجين القوات المسلحة تساعد معانا في الحجر الصحي؟"، موضحا أنه لا يشكك في قدرات وزارة الصحة، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من الصرامة.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب أن يكون هناك انضباط صارم في الحجر الصحي، مطالبا أن يكون هناك أطباء من القوات المسلحة بالحجر الصحي، معلقا: "ده طبيب مقاتل.. نقابة الأطباء بتقول الأطباء لم يكونوا على علم هما رايحيين فين، أومال لو حرب هتعملوا إيه؟".

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