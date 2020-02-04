عمرو أديب يطالب بتدخل الجيش في هذا الأمر الخطير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الولايات المتحدة قررت أن تجعل الحجر الصحي للمشتبة بإصابتهم بفيروس كورونا في معسكرات الجيش، معلقا: "مفيش هزار".



وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "هو إحنا مش محتاجين القوات المسلحة تساعد معانا في الحجر الصحي؟"، موضحا أنه لا يشكك في قدرات وزارة الصحة، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من الصرامة.

وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "هو إحنا مش محتاجين القوات المسلحة تساعد معانا في الحجر الصحي؟"، موضحا أنه لا يشكك في قدرات وزارة الصحة، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من الصرامة.