أم تلقي برضيعها وتترك بجانبه رسالة صادمة في السويس

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أم تلقي برضيعها

عثر مواطنون على رضيع عمره يومان أمام مسجد حمزة بن عبد المطلب بمدينة الصباح في السويس.

وتركت أم الطفل رسالة صادمة معه جاء في فقرات منها التالي: أطلب السماح من الله أولا ومن اللي هيربيه .. لو كنت أملك أن أربيه لكن المجتمع ظالم زي مانا ظلمته إني اتخليت عنه وهيفضل متعلق في رقبتي ليوم الدين ولذلك قررت تركه أمام بيت الله .. اسمه عبدالله وتاريخ ميلاده 31 يناير 2020.

وأضافت: لم يأخذ أي تطعيم أو علاج .. خلوه أمانة في ايديكم ولازم ياخد التطعيم .. ولو كنت أقدر أواجه الشيخ كنت واجهته لكن أرجو منكم الستر .. لأني أم ظالمة .

وقام أحد المواطنين برعاية الطفل وأبلغ الجهات الأمنية أكد أنه يتمنى أن تقوم أسرة برعايته.

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