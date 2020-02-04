رسالة نارية من حكم مباراة الأهلي والهلال: أعتذر عما حدث

04 فبراير 2020 - 07:02 ص

كشف الحكم المغربي رضوان جيد تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشها أثناء إدراته للقاء الأهلي والهلال السوداني الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ما أدى لخروج الهلال من البطولة.



وقال "الحكم" في تصريحات عبر صفحته بـ"فيس بوك" : أشكر جزيل الشكر كل من سأل عني برسالة أو اتصل أو حتى تعليق، وأعتذر لكل من لم أستطع إجابته (بسبب ضغط الرسائل)".



وتابع: "كما أعتذر لأبواي، أسرتي الصغيرة والكبيرة، أصدقائي، أحبائي وزملائي عن لحظات الرعب هذه، وأقول لهم دموعكم ومشاعركم غالية عندي".





وأردف: كان كل تفكيري بعد المباراة أن أتصل بكم، وأبشركم بحالتي لأني أعلم مدى حبكم وصدق مشاعركم تجاهي".