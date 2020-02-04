الصين تلقى القبض على "مصور الجثث" في ووهان

04 فبراير 2020 - 09:33 ص

اقتحم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل رجل صيني في ووهان، بعد تصويره لجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، ووضعوه عنوة فى حجر صحى.

وحققت السلطات الصينية فورا مع فانج بين، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشي الوباء.

ونشر المصور فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث في غضون 5 دقائق داخل جولته في إحدى المستشفيات، وفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

واتهمت السلطات الصينية المصور بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.

وصادر الملثمون جميع الأجهزة الإلكترونية بالمنزل، قبل أن يأخذوه إلى مركز للشرطة.