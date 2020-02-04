لأول مرة سيدة تعمل ميكانيكي سيارات بالمملكة

04 فبراير 2020 - 09:57 ص

دخلت السيدة سارة اليوسف، لأول مرة مجال صيانة السيارات في المملكة العربية السعودية، وروت المواطنة تجربتها موضحة أنها واجهت صعوبات في البداية، مشيرة إلى استغراب العملاء الرجال لكم المعلومات الذي تتمتع به.

وأشارت إلى أن بعض العملاء يتخوفون في البداية، لكن سرعان ما يعربون عن سعادتهم بالخدمة المقدمة إليهم.

وعن بداية علاقتها بالسيارات، أوضحت أنها بدأت بالعمل كممثل خدمة عملاء بإحدى الشركات المعروفة في مجال السيارات، وبعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، صدر قرار في الشركة بتدريب الموظفات تدريبا تقنيا على السيارات، ثم عملت في استقبال مركز الصيانة بمسمى مستشار صيانة.