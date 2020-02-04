» الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وشروزبري تاون

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 11 EN .

وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا انتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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