  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

« ابن بارم ديله».. هل تعرف قصتها!

أسما شريف منير

أسما منير: مش هتكلم في الدين أو السياسة تاني

بيراميدز والاهلى

قرار عاجل بشأن مباراة بيراميدز أمام الأهلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعرض نجل ترامب لهجوم والحرس الخاص يتدخل

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة"

حمدي رزق: شيخ الأزهر "رجل دولة" لم يفكر يوما في الاستقالة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "إحنا داخلين على وباء"

نفرتاري

عمرها 3 آلاف عام.. أقدم رسالة حب بين رمسيس الثاني وزوجته

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

التعليم لـ"أولياء الأمور": "اطمنوا في وراكم رجالة"

الكمامات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. انتعاش مصانع بير السلم بسبب كورونا

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

شاهد..

صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة

الصفحة الأخيرة

درية شرف الدين تكشف سبب الهجوم على “اتفاقية ام بي سي”
درية شرف الدين تكشف سبب الهجوم على “اتفاقية ام بي سي”
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الملك فاروق والملك عبد العزيز في صلاة الجمعة بالأزهر

#

صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما

#

صورة نادرة للملك سلمان أثنا مشاركته في حرب الوديعة

#

صورة نادرة لطلعت زكريا

تويتر

وزارة الاعلام

درية شرف الدين

اذاعة المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للإعلامية ووزيرة الإعلام سابقًا، درية شرف الدين، وهي في إذاعة المدرسة في مسقط رأسها دمياط .

ونشر أحد الحسابات على موقع "تويتر" صورة قديمة للإعلامية درية شرف الدين وهي طالبة بإحدى مدارس دمياط، معلقًا عليها: "درية شرف الدين المذيعة التليفزيونية مقدمة برنامج نادى السينما، كانت عضوًا بجماعة الإذاعة المدرسية بمدرسة دمياط الثانوية للبنات سنة 1965".

ودرية شرف الدين، هي إعلامية بالتلفزيون المصري، شغلت منصب وزارة الإعلام في في حكومة حازم الببلاوي في عام 2013، واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب في2014.

كما شغلت الدكتورة درية شرف الدين عدة مناصب منها رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية وهي عضوة في الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا في مصر، كما أن اسمها مذكور في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بالشرقية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
» عربة "الأشباح" تظهر في هذا المكان الغريب
» صورة نادرة للوزيرة درية شرف الدين في الإذاعة المدرسة
» "ثعبان" يثير الذعر بمدرسة بنات
» عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وشروزبري تاون
» إخماد حريق بأحد المطاععم خلف مسجد الحصري
» شاب يقتل أمه المسنة.. والسبب صادم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادا لحرس الحدود
» حيوان بري يثير ذعر هيفاء وهبي.. ويقتحم غرفة ملابسها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة